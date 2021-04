O aumento de casos positivos de Covid-19 que colocam o Concelho de Machico em situação de ‘Risco Muito Elevado’ levou hoje o presidente da Junta de Freguesia do Caniçal a emitir novo comunicado com apelos especialmente dirigidos à população local para que mantenha os cuidados necessários de auto-protecção.

Tal acontece menos de um mês após ter também emitido comunicado semelhante. O surgimento de novos casos também nesta freguesia, que levou inclusive ao encerramento, no passado sábado, de restaurante, devido a caso positivo entre os colaboradores. Este e outras situações terão pesado na decisão do autarca caniçalense, que perante o evoluir da situação, voltou a sentir necessidade de emitir um comunicado dirigido aos fregueses a pedir que não relaxem nos cuidados de auto-protecção, face à pandemia da Covid 19.

“Atendendo aos aumentos exponenciais de casos de Covid 19 no Concelho”, o comunicado da Junta de Freguesia alerta os fregueses para os riscos dos comportamentos de relaxamento. Assinado pelo presidente, Emanuel Santos, o autarca do PS apela “a toda a população, para continuarem com os devidos cuidados individuais, nomeadamente, no uso da máscara, desinfestação das mãos e distanciamento social”.

A 16 de Março havia sido emitido comunicado com as mesmas preocupações.