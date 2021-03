Madeirenses expulsos do Reino Unido e Canadá em 2020

Pelo menos cinco madeirenses receberam, em 2020, ordem de expulsão dos países onde habitavam. Quatro estavam no Reino Unido e um no Canadá.

Segundo o Relatório Anual de Segurança Interna (RSAI), os madeirenses expulsos do Reino Unido provêm da área de jurisdição do consulado geral de Portugal em Londres, tendo sido afastados por antecedentes criminais (posse e tráfico de estupefacientes, assaltos, violência doméstica e sexual, entre outros).

Relativamente ao caso reportado no Canadá, a expulsão do madeirense poderá estar relacionada com antecedentes criminais ou por permanência ilegal no país. Neste caso em concreto, o cidadão pediu ajuda ao Centro das Comunidades Madeirenses e Migrações.