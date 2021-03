Ricardo Nascimento inaugurou bar e barbearia no Campanário

Ricardo Nascimento, presidente da Câmara Municipal, esteve presente no passado sábado, 27 de Março, na inauguração do recém remodelado “Bar Pedra Mar” e na nova “Barbearia Adónis”, no Sítio da Pedra, na freguesia de Campanário.

O bar do Miguel, como é popularmente conhecido, foi recentemente remodelado e apresenta uma nova imagem. Um espaço que irá oferecer sabor e qualidade, assim como uma localização privilegiada para o Calhau da Lapa e a Fajã dos Padres banhados por um mar azul-turquesa, não só para os residentes do concelho, como para visitantes e turistas.

A Barbearia Adónis surgiu da paixão por este ramo, mas também pela necessidade de criar algo diferente na área da barbearia, marcando, assim, pela diferença dos seus serviços, como a barbo terapia ou produtos de qualidade comprovada.

O edil aproveitou a ocasião para endereçar sentidos elogios aos empresários Miguel Castro e Sandro Santos referindo que “é preciso enaltecer o espírito empreendedor destes jovens que apesar do momento anómalo que vivemos acreditaram que é possível sonhar, investir e inovar”.