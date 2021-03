Tome nota da Agenda desta sexta-feira

- 09h00 - O Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) promove, a partir desta sexta-feira, a I Oficina de Olaria de Barro, na Loja de Artesanato da Madeira. A acção, que decorre até 1 de Abril, será orientada por Nuno Batalha, profissional que conta com uma vasta experiência na área da olaria artesanal.

- 10h30 – O Grupo Parlamentar do PSD visita uma exploração agrícola biológica no Caminho das Laginhas, na freguesia do Monte.

- 10h30 - IDE realiza nova cerimónia para contratualização dos termos de aceitação relativos ao VI aviso do SI Funcionamento , na Vice-presidência, com Pedro Calado.

- 11h00 - O Grupo Parlamentar do CDS-PP realiza uma conferência de Imprensa abordará, às 11 horas, na Porta Nascente da Assembleia Legislativa da Madeira. O líder parlamentar, António Lopes da Fonseca, será o porta-voz da iniciativa.

- 12h00 – O Grupo Porto Bay recebe o Certificado Madeira Safe to Discover. A entrega do galardão realiza-se no Hotel Vila Porto Mare.

- 12h00 – O presidente do governo, Miguel Albuquerque, visita uma exploração agrícola no Caminho da Quebrada, na Tabua, concelho da Ribeira Brava.

- 15h00 - A Blandy’s Madeira e a UauCacau apresentam a caixa de trufas de chocolate para os vinhos Madeira Blandy’s. O evento decorrerá na Blandy’s Wine Lodge, na Av. Arriaga e a prova está a cargo de Francisco Albuquerque, enólogo Blandy’s Madeira, e Tony Fernandes, chocolateiro UauCacau.

- 16h00 - Os Músicos Norberto Cruz, Ricardo Dias e Slobodan Sarcevic realizam um concerto no Museu Henrique e Francisco Franco. Considerando a actual pandemia e as medidas tomadas pelo governo, o concerto contará apenas com 5 espectadores e terá início às 16 horas.

- 16h30 – O secretário regional de Turismo e Cultura apresenta o catálogo das Obras Impressas nos Séculos XVI – XVIII pertencente ao Arquivo da Cúria Diocesana do Funchal.