França fecha escolas durante três semanas

O Presidente francês Emmanuel Macron anunciou hoje que as escolas vão fechar durante três semanas para tentar travar a terceira vaga de covid-19 e as medidas em vigor, nas regiões mais afetadas, vão ser alargadas a todo o país.

Macron falou hoje ao país pela televisão para anunciar que a partir de 05 de abril todas as creches e escolas vão fechar e que as férias de primavera vão ser antecipadas, sendo gozadas entre os dias 12 e 26 de abril.

No fim de abril as creches e escolas primárias vão reabrir, mas o ensino básico e secundário só reabre no início de maio. Na primeira e na última semana de abril, as aulas vão ser ministradas à distância. Os pais que fiquem em casa com as crianças vão ter direito a um novo período de 'lay-off'.

"Os estudantes, caso desejem, podem continuar a ir à universidade uma vez por semana neste período", acrescentou o Presidente.

Ainda de forma a travar a pandemia, Emmanuel Macron anunciou que as limitações atualmente em vigor em 19 departamentos do país vão ser alargadas a todo o território nacional, exceto os territórios ultramarinos.

Assim, a partir da noite de 03 de abril e até dia 02 de maio, vai haver um recolher obrigatório nacional entre as 19:00 e as 06:00, os franceses estão impedidos de se deslocarem a mais de 10 quilómetros do seu domicílio a não ser em situações excecionais, serão encerrados todos os comércios não essenciais e o teletrabalho vai ser reforçado.

"Alguns queriam o regresso das justificações como em março de 2020 para sair de casa durante o dia, mas não foi essa a nossa opção porque a irresponsabilidade de alguns não deve estragar os esforços de todos. Os controlos e as sanções na via pública vão ser reforçados", disse o Presidente.

A França vai abrir 1.700 centros de vacinação e espera conseguir abrir a vacinação para todas as pessoas com mais de 60 anos até meados de abril, mais de 50 anos a partir do meio de maio e para a população em geral a partir de 15 de junho.

A esperança, segundo o Presidente, é conseguir retomar uma vida normal a partir do final de maio.

"A partir de meados de maio vamos recomeçar a abrir, com regras muito rigorosas, certos locais de cultura, vamos autorizar as esplanadas e até ao início do verão vamos ter um calendário para a reabertura progressiva da cultura, passatempos, eventos, cafés e restaurantes", detalhou.

Emmanuel Macron vai voltar a falar ao país para um calendário de desconfinamento destas novas medidas alargadas nas próximas semanas.

Desde o início da pandemia já morreram em França 95.364 pessoas e foram detetados 4.585.385 casos de covid-19.