Colisão causa dois feridos no Estreito de Câmara de Lobos

Uma colisão entre uma moto e um carro, ocorrida esta tarde na Rua do Calvário, no Estreito de Câmara de Lobos, provocou dois feridos, o condutor e o ocupante do veículo de duas rodas.

Um dos homens queixava-se de dores na cervical, o outro de um membro inferior. Ambos apresentavam igualmente escoriações.

Os sinistrados foram assistidos pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, que posteriormente procederam ao seu transporte, em duas ambulâncias, para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A PSP também esteve no local e tomou conta da ocorrência.