O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje sob aviso laranja as ilhas da Madeira e Porto Santo, por causa da chuva forte.

Segundo a previsão divulgada pelo IPMA a Região Autónoma da Madeira contará, esta quarta-feira com céu geralmente muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir do meio da tarde. Registe-se ainda para períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada até meio da tarde.

Quanto ao vento, esse irá soprar moderado (20 a 35 km/h) do quadrante sul, por vezes com rajadas até 70 km/h, soprando moderado a forte (30 a 45 km/h) nas zonas montanhosas, com rajadas até 90 km/h até meio da tarde, rodando para o quadrante oeste a partir do meio da tarde.

Prevê-se ainda uma descida da temperatura máxima nas zonas montanhosas.

Quanto ao estado do mar e começando pela costa norte, as ondas serão de noroeste com 2 a 2,5 metros de altura, enquanto na costa sul espera-se ondas do quadrante sul com 1 a 1,5 metros.

Já a temperatura da água do mar será de 18/19ºC.