O que é feito dos quatro melhores alunos madeirenses de há 50 anos?

Há precisamente 50 anos, o DIÁRIO publicou a notícia da partida para Lisboa de quatro crianças madeirenses onde iriam receber o ‘Prémio Américo Thomaz’, uma distinção instituída pela TAP para premiar os melhores alunos do ensino primário da Madeira e Porto Santo. Maria Teresinha de Freitas Filipe, Miguel José Vieira Sousa de Freitas, Maria José Marques Carvalho e Luís Miguel Osório Lélis Gonçalves foram os galardoados, sendo que este último foi o único que não viajou para a capital portuguesa por “motivo justificado”.

Em Lisboa, os quatro madeirenses, com idades entre os 11 e 12 anos, foram recebidos pelo próprio Presidente da República, almirante Américo Tomás. Uma cerimónia que teve honras de reportagem televisiva da RTP e que pode ser vista aqui.

Passado meio século, que é feito das quatro crianças que foram os melhores alunos madeirenses de 1971? Pois bem, comecemos por aqueles que fizeram a sua vida profissional fora da Região. Luís Miguel Lélis formou-se em guitarra clássica e é professor da Escola Artística do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Aveiro.

Luís Miguel Lélis.

Maria Teresinha Filipe licenciou-se em Lisboa e ingressou nos quadros do Ministério da Economia. Em Novembro de 1999 foi nomeada secretária do Governo Civil do Distrito de Portalegre, cargo que exerceu durante mais de uma década. Em Maio de 2012 pediu transferência para o quadro do Ministério da Administração Interna e hoje é técnica superior do Comando da PSP de Portalegre.

Miguel Freitas. Foto Clube Naval do Funchal

Quanto aos que ficaram pela Madeira, Miguel Freitas foi durante mais de três décadas instrutor de actividades náuticas (especialmente vela) e juiz de provas e um muito respeitado funcionário administrativo do Clube Naval do Funchal. Faleceu em Agosto de 2020.

Maria José Carvalho.

Já Maria José Carvalho é professora especializada na área do Ensino Especial e está no quadro da Escola do Caniço.

Descarregue aqui a edição do DIÁRIO de 30 de Março de 1971 e recorde esta e outras notícias de há 50 anos.