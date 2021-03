Aviso laranja para chuva na Madeira esta quarta-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu um aviso laranja para a chuva, que se aplica à Madeira e ao Porto Santo, entre as 6h e as 12 horas desta quarta-feira, 31 de Março.

As previsões apontam para períodos de chuva ou aguaceiros fortes e acompanhados de trovoada. Aliás, essa indicação já havia sido dada pelo próprio Governo Regional no passado domingo.

Entretanto, o director do Observatório Meteorológico já veio confirmar que não existem razões para alarme. Na edição de ontem do MAIS Diário, Victor Prior abordou as previsões referentes a esta quarta-feira, que não serão tão grave quanto as vividas no fim-de-semana.

De referir que, entre as 3h e as 6 horas de amanhã estará em vigor um aviso amarelo para precipitação, passando depois a laranja. O aviso volta a ser amarelo, pelos mesmos motivos, entre as 12h e as 15 horas de quarta-feira.

Já nas Regiões Montanhosas e na Costa Sul da Madeira estará em vigor um aviso amarelo referente ao vento forte, entre as 6h e as 12 horas de amanhã. O Vento será do quadrante sul moderado a forte com rajadas até 70 km/h.