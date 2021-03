Roubo na via pública no topo da criminalidade violenta na Madeira

Foram 108 os roubos na via pública - excepto por esticão - participados às autoridades ao longo de 2020, na Madeira. Embora esta prática surja no topo da criminalidade violenta registada na Região, assistiu-se a uma queda de 9,2% face a 2019, o mesmo acontecendo com o roubo por esticão (-22,9%), que representou 37 crimes.

Por outro lado, segundo os dados divulgados pelo Relatório Anual de Segurança Interna (RASI), subiram os crimes de ofensa à integridade física voluntária (38,5% - 18), roubo a residências (77,8% - 16) e resistência e coacção sobre funcionários (8,3% - 13).