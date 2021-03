Biden garante que nada tem contra multimilionários mas vai atacar fuga ao fisco

O presidente dos EUA, Joe Biden, garantiu hoje que nada o move "contra os milionários e os multimilionários", mas criticou empresas, como a Amazon, que não pagam um cêntimo de imposto sobre lucros.

"Acredito no capitalismo [norte-]americano", assegurou, durante um discurso em Pittsburgh, no Estado da Pensilvânia, no qual anunciou um plano de investimentos, no montante de dois biliões (milhão de milhões) de dólares (1,7 biliões de euros), a concretizar ao longo de oito anos, para modernizar as infraestruturas do país.

Para financiar estes investimentos, Biden tenciona aumentar os impostos sobre as empresas para 28%, depois de Donald Trump os ter baixado de 35% para 21%.

"Era 35%, o que era muito elevado. Há cinco anos entendemos que devia ser reduzida para 28%", disse.

"Ninguém se deve queixar", considerou, sublinhando que aquele valor "era inferior ao que esta taxa teve entre a Segunda Guerra Mundial e 2017".

Nos seus cálculos, a taxa em 28% vai permitir gerar um bilião de dólares de receitas suplementares para o Estado em 15 anos.

"Em 2019, uma análise independente revelou que existiam 91, repito 91, das maiores empresas do mundo, incluindo a Amazon, que utilizam diversas astúcias jurídicas e não pagam um único cêntimo de imposto federal sobre os seus lucros", disse.

"Não quero puni-las", insistiu, mas sublinhou que "isto não é normal".

O presidente norte-americano lamentou que um professor pague uma taxa de imposto de 22%, quando "a Amazon e outras não pagam qualquer imposto federal".

E fez uma promessa: "Vou acabar com isto".