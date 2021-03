Tome nota da Agenda deste sábado

- 11h00 – o Grupo Parlamentar do PSD vista a Associação Animad situada nas Águas Mansas, na Camacha.

- 15h00 – O Madeira SAD defronta o Vitória de Setúbal no Pavilhão do Funchal, jogo a contar para a I Divisão nacional de andebol masculino.

- 15h00 - A Associação Portuguesa de Neuromusculares (APN) está a promover um ciclo de sessões online, dedicadas à prevenção de fenómenos de violência na deficiência. O primeiro webinar é subordinado ao tema ‘Violências na Deficiência: Mitos e Estereótipos’.

- 18h00 – A CDU aborda as dificuldades relacionadas com os transportes públicos na Madeira. As declarações serão prestadas em Câmara de Lobos.

- 21h00 - Leonor Barata, Marta Silva, Cristina Santinho e Henrique Amoedo juntam-se para um encontro digital relacionado com o espectáculo Safe, denominado ‘E depois de Safe’.