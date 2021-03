Novo caso de covid-19 identificado no Porto Santo

Voltou a ser identificado um novo caso de covid-19 no Porto Santo. Trata-se de um cidadão que está de férias há três dias na 'Ilha Dourada' e que, à chegada, testou negativo.

Rogério Correia confirmou ao DIÁRIO a situação, esclarecendo que são, para já, três os contactos de "alto risco", estando já todos a cumprir isolamento profilático. Tanto o infectado, como os contactos estão assintomáticos.

Depois de estar no Porto Santo há três, o novo infectado veio a saber que um seu contacto próximo na Madeira tinha testado positivo. Por ser considerado contacto de risco, foi testado e o resultado veio a revelar a infecção pelo novo coronavírus.

O delegado de saúde local referiu ao DIÁRIO que, por rotina, embora não tenha sido este o caso, é pedido aos visitantes que permanecem mais de cinco dias na Ilha que façam o teste ao quinto dia, mesmo não sendo obrigatório. "Esta é uma forma de garantirmos maior segurança para todos".

"Se não isolarmos rapidamente os casos positivos e os seus contactos, podem surgir grandes cadeias de transmissão no Porto Santo, e isso é o que não queremos", realça Rogério Correia, lembrando que o afrouxar de medidas que tanto tem sido reivindicado por várias forças políticas daquela ilha não pode ser decidido sem pensar em todas as variáveis.

Nessas variáveis entram, aponta o médico que é também o responsável máximo pelo Centro de Saúde local, a ausência de casos positivos; a situação pandémica em que se encontram os principais regiões de onde são provenientes os visitantes do Porto Santo, onde se inclui, naturalmente, a Madeira; e da vacinação da população local.

A barreira sanitária não pode ser descurada, com o médico a salientar que "quanto maior for o risco, maior será a probabilidade de nos escapar alguma situação", reconhecendo que "a barreira de controlo não é suficiente, podendo sempre surgir situações como a que agora foi identificada e controlada".

Sobre a vacinação, e de modo a esclarecer eventuais dúvidas, Rogério Correia volta a indicar que conta ter em Junho pelo menos 2.500 pessoas vacinadas, o que representa 50% da população do Porto Santo. No total, serão pouco mais de 5.500 os residentes na 'Ilha Dourada'.

Respeitando o ritmo de vacinação que tem sido seguido até à data, o delegado de saúde estima que no pico do Verão "a população do Porto Santo esteja devidamente protegida". Pelo contrário, caso o ritmo de vacinação venha a ser acelerado pela disponibilização de um maior número de vacinas, como é já apontado acontecer em Abril, Rogério Correia garante que a situação será, então, ainda mais benéfica para a população local.