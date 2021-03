Albuquerque revela 'ementa' com reivindicações para almoço de amanhã com Marcelo

O Plano de Recuperação e Resiliência, a revisão da Lei das Finanças Regionais e um conjunto de investimentos na área do mar são alguns dos assuntos que o presidente do Governo Regional pretende abordar num almoço que vai ter amanhã, no Funchal, com o Presidente da República.

"O Plano de Resiliência com certeza vai estar em cima da mesa. Também vou solicitar ao senhor Presidente da República para nos acompanhar na revisão da Lei das Finanças Regionais, na potencial revisão da Constituição da República e equacionar algumas questões que são fundamentais para o futuro da Madeira", declarou Miguel Albuquerque, na visita que fez à empresa DTWay/Intellibuild (Startup/Tecnopólo).

Miguel Albuquerque pretende ainda “equacionar algumas questões relacionadas com o mar”, designadamente “frisar a necessidade do Presidente sensibilizar o Estado para garantir o exercício de facto - e não apenas 'de jure' - da soberania sobre a plataforma continental”. Em causa está a “reposição das ligações marítimas entre o território continental e as ilhas” e também alocar para a Madeira um conjunto de investimentos na área da investigação oceanográfica, robótica subaquática, modernização e internacionalização dos portos e marinas, na dinamização do registo internacional de navios e fixação na Região da indústria naval.

A extinção do cargo do representante da República é uma antiga reivindicação do PSD-Madeira, mas vai ficar fora da ementa do almoço. "Não é isso que está em equação, porque não estamos no processo de revisão [constitucional]”, justificou Albuquerque, que está disponível para escutar o Presidente sobre a continuidade de Ireneu Barreto no cargo de representante da República.

De resto, a visita de Marcelo é vista com bons olhos: "Foi muito oportuno e sobretudo mostra uma grande consideração do Presidente da República, antes da sua tomada de posse se deslocar às regiões autónomas para ouvir os órgãos legítimos da Região relativamente ao futuro das ilhas e a questões que são muito importantes”.