Presidente vai estar 4h30 na Madeira

O Presidente da República chega amanhã à Madeira pelas 12h30 e vai permanecer na Região até às 17h, hora em que embarca para Ponta Delgada, nos Açores.

Segundo o DIÁRIO apurou Marcelo Rebelo de Sousa vai sair de Lisboa pelas 11H, aterrando uma hora e 30 minutos depois no Aeroporto Cristiano Ronaldo.

O Chefe de Estado parte de imediato para a Quinta Vigia, onde vai almoçar com o presidente do Governo Regional. Será nessa ocasião que transmitirá ao chefe do executivo o nome do próximo Representante da República. Tal como o DIÁRIO adiantou em primeira mão, Marcelo desloca-se à Região por sua iniciativa e antes de tomar posse para o seu segundo mandato, em cerimónia a decorrer na Assembleia da República, na próxima terça-feira. No encontro da Quinta Vigia serão também abordadas questões relacionadas com uma série de dossiers pendentes com a República.



Depois da Quinta Vigia, o Presidente desloca-se para o Palácio de São Lourenço para uma reunião onde vão estar Ireneu Barreto, o presidente da Assembleia Legislativa, José Manuel Rodrigues e o presidente do Governo, Miguel Albuquerque.

De acordo com a agenda oficial, Marcelo sairá do Palácio directamente para o Aeroporto, onde embarca com direcção aos Açores, onde vai manter, com as autoridades daquela região, as mesmas audiências que teve na Madeira.