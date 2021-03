Inquérito releva medos e que um em cada três espanhóis chorou devido a pandemia

Um em cada três espanhóis admite ter chorado devido à situação criada pela pandemia de covid-19, segundo um inquérito sobre a saúde mental divulgado hoje em Madrid pelo Centro de Investigações Sociológicas de Espanha.

A sondagem realizada entre 19 e 25 de fevereiro com uma amostra de 3.083 entrevistas feitas por este organismo público que organiza este tipo de inquéritos revela que 35,1% dos espanhóis choraram por causa da situação pandémica atravessada pelo país.

Por outro lado, 23,4% dos espanhóis reconhecem que durante a pandemia sentiram "muito ou bastante medo" de morrer do novo coronavírus, uma percentagem que é menos de metade da que tinha sido detetada em novembro último (58,4%).

O inquérito também indica que 68,6% dos espanhóis sofreram "muito ou bastante medo" com a possibilidade de morte de um membro da família ou pessoa muito próxima, enquanto 72,3% sentiram a mesma preocupação com o medo de infetar alguém do seu círculo mais próximo.

O estudo revela ainda que 51,9% dos inquiridos dizem sentir-se "cansados ou com pouca energia", 41,9% têm tido problemas de sono e 38,7% dizem sofrer de dores de cabeça, entre outros problemas, como taquicardia, tonturas ou desmaios.

Os inquiridos admitem que a pandemia levou a alterações nas crianças e até 72,7% afirmam que os seus filhos ou netos sofreram "mudanças de humor", 78,6% "mudanças nos hábitos de vida" e 30,4% alterações de sono.

Com uma população total de cerca de 47 milhões de habitantes, os números oficiais indicam que mais 3.1 milhões de pessoas em Espanha já teve ou tem a covid-19 e que mais de 70 mil morreram com a doença até hoje.

