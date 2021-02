Cancelada Festa do Chão da Lagoa

O comunicado remetido às redacções pelo secretário-geral do PSD/Madeira refere o seguinte:

"Atendendo à evolução da pandemia e às orientações que têm sido emanadas pelas Autoridades de Saúde no respeitante ao risco de eventos de massas no contexto da covid-19, assim como, também, ao Plano de Vacinação em curso e às suas previsões em matéria de alcance, o PSD/M informa que tanto a Festa do Chão da Lagoa quanto a rentrée política no Porto Santo estão canceladas, neste ano de 2021".

José Prada sublinha que este cancelamento é decidido "em nome da salvaguarda da saúde pública" e que "a grande maioria da nossa população, segundo as estimativas actuais, estará vacinada contra a covid-19, apenas no próximo mês de Setembro".

Habitualmente, a Festa do Chão da Lagoa, que assinala a rentrée política dos sociais-democratas madeirenses acontece em meados de Junho. No ano passado, pela primeira vez, o evento foi cancelado devido à crise pandémica do novo coronavírus. Decisão que o partido volta agora a repetir.

"Ao tomar esta decisão, colocando, mais uma vez e em primeiro lugar, a defesa intransigente do interesse superior da Madeira, o PSD/M espera contar com a compreensão dos seus militantes e disponibiliza-se, desde já, para prestar todos e quaisquer esclarecimentos e/ou apoios a quem já tenha assumido, antecipadamente, quaisquer encargos a propósito destas duas realizações".

Na mesma nota, o PSD/M enaltece ainda o "excelente trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, pelo Governo Regional, no respeitante à contenção da covid-19", assim como louva "o papel de todos os profissionais que continuam na linha da frente deste combate" e a "responsabilidade que todo o povo madeirense".

Recorde-se que, o presidente do Governo Regional anunciou, sexta-feira, 26 de Fevereiro, o adiamento da Festa da Flor, à margem da visita à empresa Press Power no Funchal. Na ocasião, Miguel Albuquerque deixou bem claro que "os eventos de maior impacto" apenas se irão realizar em finais ou meados de Setembro, altura em que grande parte da população madeirense estará já vacinada contra a covid-19.