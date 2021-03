Marcelo na Madeira sexta-feira

O Presidente da República vem à Madeira na sexta-feira, apurou o DIÁRIO.

Marcelo Rebelo de Sousa desloca-se no Falcon da Força Aérea Portuguesa e deverá permanecer na Região durante todo o dia, regressando a Lisboa no final da tarde.

Não é ainda conhecida a agenda oficial do Chefe de Estado, mas fontes contactadas pelo DIÁRIO avançam que Marcelo vai revelar o nome do próximo Representante da República na Região.

O Presidente da República reeleito vai tomar posse na próxima terça-feira, 9 de Março, na Assembleia da República, em formato minimalista, devido à pandemia.