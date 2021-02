Miguel Albuquerque visita empresa Press Power

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, 26 de Fevereiro, pelas 11h30, a empresa Press Power, na Rua das Murças n.º 88, no Funchal.

A empresa sedeada e criada na região autónoma no segundo semestre de 2014, desenvolve a sua actividade na área da informação digital e transcrição e está presente no mercado regional, nacional e no estrangeiro, designadamente no Reino Unido, França, África do Sul, Cabo Verde, Brasil e Estados Unidos da América.

O programa do IDE Internacionalizar 2020 impulsionou a internacionalização da empresa madeirense.