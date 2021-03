Finalmente 'fumo branco' no andebol feminino

Finalmente houve 'fumo branco'!

Quatro meses depois o andebol feminino madeirense está de regresso às competições nacionais da época 2020/2021.

Madeira Andebol SAD e Club Sports Madeira voltam, finalmente, a competir entre os grandes do andebol português, já a partir de 13 de Março, e com 'direito' a jornada dupla a ser jogada fora da Região.

Esta decisão foi tomada hoje pelo Governo Regional, através da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, que reuniu com os clubes e a Associação de Andebol da Madeira para informar a tão 'desejada' retoma da competição por parte destes.

Este regresso, para já será com jogos a serem disputados fora da Região, pelo que houve um entendimento por parte de todos os intervenientes, juntamente com a Federação de Andebol de Portugal, para que Madeira Andebol SAD e Club Sports Madeira possam permanecer ao longo de uma semana no continente português afim de realizarem um total de cinco jogos, cada clube, sendo quatro referentes ao Campeonato Nacional da I Divisão e dois relativos à Taça de Portugal.

Desde modo, nos dias 13 e 14 de Março os clubes insulares cumprem as partidas que estão em atraso da sexta e sétima jornada, diante de Colégio de Gaia e Alpendorada.

Já no fim-de-semana seguinte (20 e 21 de Março) será a vez das madeirenses cumprirem nova ronda dupla, agora defrontando as formações do Santa Joana e do CA Leça.

No meio da semana, e ao que tudo indica no dia 17 de Março será a vez de SAD e Sports Madeira cumprirem os seus jogos relativos aos 16 avos-de-final da Taça de Portugal, onde terão pela frente as formações do CP Sobreira e AD Modicus, respectivamente.