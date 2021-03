SESARAM avalia aplicação do SIADAP à carreira de enfermagem

O Conselho de Administração do SESARAM, o Enfermeiro Director e representantes de sindicatos de enfermagem reuniram-se hoje para avaliar a aplicação do SIADAP (sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na Administração Pública) à carreira de enfermagem.

O objectivo é garantir que estes profissionais possam vir a beneficiar de um processo avaliativo de desempenho com reflexo na valorização das carreiras e posições remuneratórias adequadas ao tipo de funções que desempenham, sobretudo no período excepcional de pandemia.

O SESARAM recorda que em negociações do Governo Regional com as estruturas sindicais de enfermagem, foi obtido um acordo de aplicação de 1,5 pontos entre 2004-2014, acordo esse que resultou na aprovação do Decreto Legislativo Regional 7/2019/M de 05 de agosto.

A Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros, foi representada pelo Enfermeiro Dino Fernandes, o Sindicato dos Enfermeiros da Região Autónoma da Madeira, pelo Enfermeiro Juan Carvalho e, o Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal, pelo Enfermeiro José Evaristo Faria.