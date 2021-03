Escolas da Região com 11 alunos, um professor e um funcionário com covid-19

As escolas da Madeira começam a semana com mais 11 alunos, um docente e um assistente operacional infectados com covid-19. Isso mesmo foi revelado há instantes pela Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia na actualização diária da situação pandémica dos estabelecimentos de ensino regionais.

Em resultado destes novos casos, há a registar o confinamento de 11 turmas, num total de 212 alunos, 12 professores e cinco funcionários não docentes.

Devido a contacto de quatro alunos com casos positivos, fora do contexto escolar, foram confinadas três turmas, num total de 70 alunos, dois docentes e quatro não docentes.

Situação inversa verifica-se com o regresso de várias turmas ao regime presencial. No caso, são 37 turmas, num total de 671 alunos, aos quais se juntam 41 docentes e 31 funcionários não docentes.

Estabelecimentos de ensino com casos positivos reportados esta segunda-feira:

Escola Básica do 1º ciclo/PE do Estreito de Câmara de Lobos – 1 assistente operacional e 2 crianças testaram positivo. Uma sala, com 21 crianças, três educadoras e duas auxiliares estão em isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Escola Básica do 1º ciclo/PE do Covão – dois alunos testaram positivo. Duas turmas (no total de 29 alunos) estão em regime de aulas não presenciais.

Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia – um aluno testou positivo. Uma turma (23 alunos) está em regime de aulas não presenciais.

Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos do Estreito de Câmara de Lobos - um aluno testou positivo. Uma turma com 21 alunos está em regime de aulas não presenciais.

Escola Secundária de Jaime Moniz - um aluno testou positivo. 16 alunos estão com aulas à distância.

Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva - um aluno testou positivo. Ficam em quarentena, com aulas à distância, 23 alunos, todos da mesma turma.

Escola Básica do 1.º ciclo/Pe Prof. Eleutério de Aguiar - um aluno testou positivo. Uma turma (17 alunos) e um docente estão em regime de aulas não presenciais.

Escola Básica do 1.º ciclo/PE da Pena - uma criança testou positivo. Uma sala (20 crianças), duas educadoras e uma auxiliar estão em isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Escola Básica do 1.º ciclo/PE do Areeiro e Lombada - uma criança testou positivo. Na sequência, uma sala (18 crianças), três educadoras, três docentes e duas auxiliares estão em isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Escola Básica do 1º ciclo/PE/Creche de São Gonçalo - uma educadora testou positivo. Na sequência, uma sala (24 crianças) está em isolamento profilático.

Na Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, um aluno teve contacto com um caso positivo, fora do contexto escolar, situação que levou a que oito alunos, quatro técnicos e dois docentes cumpram isolamento profilático até indicação em contrário das autoridades de saúde.

No mesmo estabelecimento de ensino, um outro aluno contactou com um caso positivo, fora do contexto escolar, fazendo com que a sua turma, num total de 23 alunos, esteja em regime de aulas não presenciais.

Situação semelhante foi registada na Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos/PE de Santo António e Curral das Freiras, onde devido a contactos de dois alunos com casos positivos, fora do contexto escolar, duas turmas (39 alunos) estão em regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.