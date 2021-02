Tome nota da agenda desta terça-feira

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, apresenta, pelas 17 horas, o Programa de Recuperação e Resiliência da RAM (PRR RAM), no Salão Nobre do Governo Regional.

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebe, pelas 10 horas, o grupo de cidadãos promotores da Petição pela Inclusão das Regiões Autónomas no Programa Regressar, na Assembleia Legislativa da Madeira.

O grupo parlamentar do PSD-Madeira realiza, às 10h30, uma conferência de imprensa, na sala de imprensa da Assembleia Legislativa da Madeira.

O grupo parlamentar do CDS-PP Madeira abordará, pelas 11 horas, assuntos de interesse para a população da Madeira e do Porto Santo, às 11 horas, na Rua da Alfândega.

O MUDAS. Museu de Arte Contemporânea da Madeira desafia, esta semana, os mais novos a jogar um jogo didáctico on-line, com vários desafios para superar. A actividade é gratuita e tem como público-alvo crianças até aos 8 anos de idade.

A Netflix estreia o documentário de Pelé, ‘Rei do Futebol’. Um filme com as memórias do eterno ‘camisa 10’, cujo trailer já foi disponibilizado por aquela plataforma.

O Lazio joga frente ao Bayern de Munique e o Atlético de Madrid tem como adversário o Chelsea na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Ambos os jogos acontecem, pelas 20 horas.

Portugal defronta a Escócia, em jogo de apuramento para o Campeonato da Europa de futebol feminino. A partida acontece, pelas 15 horas, no Estádio Antonis Papadopoulos - Grécia.