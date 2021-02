Tome nota da agenda desta sexta-feira, 19 de Fevereiro

10:00 - Webinar ‘Uma União Europeia da Saúde?’

O Parlamento Europeu em Portugal organiza um webinar sobre a União Europeia da Saúde com eurodeputados portugueses membros da Comissão do Ambiente e da Saúde Pública, entre os quais a madeirense Sara Cerdas (PS, S&D). O debate é aberto ao público e pode ser acompanhado na página do Facebook do Parlamento Europeu (https://www.facebook.com/parlamento.europeu) ou no estúdio virtual do Parlamento Europeu em Portugal (https://pe-portugal.cdntv.eu/).

10:00 - Reunião da Comissão de Regimento e Mandatos

Os deputados da Comissão de Regimento e Mandatos reúnem-se, por videoconferência, pelas 10 horas.

10:30 - Iniciativa GP PSD

O grupo parlamentar do PSD-Madeira realiza, às 10 horas, uma conferência de imprensa, na Sala de Imprensa da Assembleia Legislativa da Madeira.

11:00 – Revisão da Lei das Finanças Regionais

Tem lugar, na Sala do Hemiciclo da Assembleia Legislativa da Madeira, a audição parlamentar com a presença de Pedro Calado, sobre a Revisão da Lei das Finanças Regionais.

11:00 - Conferência de imprensa CDS-PP

O Grupo Parlamentar do CDS-PP Madeira abordará assuntos de interesse para a população da Madeira e do Porto Santo, às 11h00, nas instalações do Grupo Parlamentar, na Rua da Alfândega (Funchal). A deputada do CDS-PP Madeira, Ana Cristina Monteiro será a porta-voz.

11h30 – Albuquerque visita empresa em São Martinho

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 11:30, a empresa RC Automação, sita à na Rua do Engenho Velho, 35, em São Martinho (Funchal). Trata-se de uma empresa criada em 2010. Tem 31 trabalhadores e está ligada à área da engenharia eletrotécnica, com grande incidência na área industrial.

12:00 – Iniciativa do PS em Machico

O Partido Socialista-Madeira visita, esta sexta-feira, o concelho de Machico. O presidente do PS-M, Paulo Cafôfo, prestará declarações à comunicação social, pelas 12:00, junto à igreja da Água de Pena.

15:00 – Iniciativa PCP

O PCP realiza, pelas 15:00, na Rua Fernão de Ornelas, junto ao Largo do Phelps, uma acção de contacto com a população para valorizar o aumento extraordinário das reformas.

15:30 – Auto de Cessão do antigo Centro de Saúde de Câmara de Lobos

O vice-presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado, preside, ao Auto de Cessão do antigo Centro de Saúde de Câmara de Lobos ao Município de Câmara de Lobos. O imóvel será alvo de obras de restruturação, beneficiação e conservação necessárias à reafectação funcional do mesmo. A cerimónia tem lugar, pelas 15h30, no Salão Nobre do Governo Regional.

CULTURA E ENTRETENIMENTO

Até 20 de Março – ‘O Ventre Dos Sonhos’ na galeria.a

Até dia 20 de Março poderá ver a mostra colectiva ‘O Ventre Dos Sonhos’, na galeria.a, na Rua Coohafal C. R. L. Teve como curador Paulo Sérgio BEJu e partiu de um convite a 115 artistas, com o mote de criação “a obra sou eu, esta é a minha arte”. Os trabalhos em exposição apresentam diversas técnicas e formatos - escultura, pintura, desenho, fotografia, escrita e outras linguagens.

Até 31 de Março – Colectiva ‘Pela paisagem dividida, retalhada’

‘Pela paisagem dividida, retalhada’, uma exposição colectiva de artes plásticas para visitar até 31 de Março na Galeria dos Prazeres, Calheta.

Até 3 de Abril – Exposição ‘Clorophilia’

A exposição 'Clorophilia' de Manon Harrois e Sara Bichão, com Maria João Mayer Branco, está patente na Porta 33, até 3 de Abril. A mostra cruza o pensamento filosófico e a criação artística numa reflexão que toma como mote as particularidades orgânicas e plásticas do desenvolvimento da vida vegetal no tempo e no espaço para interrogar aquilo a que chamamos vida humana e a criação de obras de arte.

19:00 - Concerto ‘on-line’ ‘Streaming Sessions’

Às 19 horas há mais um concerto ‘on-line’ ‘Streaming Sessions’. O projecto musical da Secretaria Regional de Turismo e Cultura envolve globalmente 42 músicos e cantores que irão permitir produzir 22 concertos de vários géneros musicais, até ao dia 1 de Março.

DESPORTO

20:30 – Boavista vs Moreirense

A 20ª jornada da I Liga de futebol arranca na sexta-feira, com o Boavista, 17.º e penúltimo classificado (em igualdade com o lanterna-vermelha Famalicão) a receber o Moreirense, que segue num confortável sétimo lugar.