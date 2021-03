PSP divulga radares neste mês de Março

A Polícia de Segurança Pública já divulgou onde vai realizar acções de fiscalização com utilização de radar neste mês de Março, na Madeira.

Os controlos de velocidade acontecem sobretudo no Funchal e na via rápida mas é preciso ter em conta que podem acontecer fiscalização não divulgadas.

As operações acontecem no âmbito do programa ‘Quem me avisa…'.

Radares em Março

Dia 2 de Março- 14 horas- Estrada Comandante Camacho de Freitas; VR 1 - viaduto do Caminho do passeio – São Martinho e venida Mário Soares-concelho do Funchal

Dia 9 de Março- 8 horas- VR 1 - Gaula-concelho de Santa Cruz

Dia 11 de Março- 07h30- Estrada da Liberdade (sentido E/O); VR 1 – viaduto da Boa Nova e Estrada do Aeroporto-concelho do Funchal

Dia 12 de Março-13 horas- VE 3 (sentido S/N) - R. Brava e Av. 1.º de Fevereiro - Madalena do Mar-concelho da Ponta do Sol

Dia 17 de Março- 14 horas- VR 1 - Machico-concelho de Machico

Dia 26 de Março- 07h30- Rua Maximiano de Sousa “Max"; Estrada Dr. João Abel de Freitas e Estrada do Livramento-concelho do Funchal

Dia 30 de Março-14 horas- Av. Santiago Menor; VR 1 – viaduto da Conde Carvalhal - Cancela e Estrada da Fundoa-concelho do Funchal