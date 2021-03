Poeiras do Norte de África devem afectar a Madeira nesta terça-feira

Tal como aconteceu há cerca de duas semanas, durante o dia de amanhã, a Madeira vai ser afectada por uma massa de ar com origem no Norte de África, transportando na circulação partículas e poeiras em suspensão.

O alerta foi emitido pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) que explica que Portugal Continental e o Arquipélago da Madeira "encontram-se sob influência de uma situação sinóptica que se caracteriza por um anticiclone em deslocamento entre a Madeira e a Península Ibérica e um outro anticiclone localizado na Europa Central estende-se em crista até à Península Ibérica. Esta configuração resulta numa circulação de nordeste no Arquipélago da Madeira e do quadrante sul nas regiões do Centro e Norte e sem rumo bem definido na região sul, de Portugal Continental, nos níveis baixos da atmosfera, favorecendo a advecção e transporte da massa de ar formada sobre os desertos do Norte de África, contribuindo para o aumento de partículas e poeiras em suspensão. A ocorrência de precipitação atenuará as concentrações de poeiras na atmosfera.

A APA salienta ainda que este fenómeno natural afeta a qualidade do ar ambiente, estimando-se que possa contribuir para um aumento das concentrações de partículas em suspensão.

.