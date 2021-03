Conselho Nacional do CDS-PP reúne-se quinta-feira para eleger novos membros da direcção

O CDS-PP vai reunir na quinta-feira o seu Conselho Nacional, órgão máximo entre congressos, para eleger os novos membros da Comissão Política Nacional.

De acordo com a convocatória publicada no 'site' do partido, assinada pelo presidente daquele órgão, Filipe Anacoreta Correia, esta reunião extraordinária do Conselho Nacional centrista vai realizar-se na quinta-feira, dia 04 de março, por videoconferência.

A reunião tem início marcado para as 20:00 e apenas um ponto na ordem de trabalhos, a "eleição de membros da Comissão Política Nacional".

Dos 42 vogais da Comissão Política Nacional eleitos no congresso de janeiro do ano passado, uma dezena demitiu-se do cargo, a maioria desde o final de janeiro, depois de o antigo vice-presidente do CDS-PP Adolfo Mesquita Nunes ter proposto a realização de um congresso eletivo antecipado.

O Conselho Nacional do CDS-PP reuniu-se pela última vez no início de fevereiro, tendo sido aprovada uma moção de confiança à Comissão Política Nacional.

A moção, apresentada pelo presidente centrista, Francisco Rodrigues dos Santos, na sequência do desafio de Mesquita Nunes, foi aprovada com 144 votos a favor (54,4%), 113 votos contra (42,6%) e oito abstenções (3%).

Além dos vogais da Comissão Política, demitiram-se também o vice-presidente Filipe Lobo d'Ávila e quatro membros da Comissão Executiva (órgão mais restrito do presidente).