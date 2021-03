Tome nota da Agenda desta sexta-feira

- 10h00 - Os deputados da Comissão Eventual para o Aprofundamento da Autonomia e Reforma do Sistema Politico reúnem-para análise das propostas apresentadas no âmbito da Revisão da Lei das Finanças das Regiões Autónomas.

- 11h30 - O Grupo Parlamentar do PSD reúne-se com o Conselho Diretivo do IFCN - Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM.

- 13h30 - A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais - Associação Sem Limites assina um Protocolo de Cooperação com a Associação de Estudantes da Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny. O Protocolo visa a cooperação entre ambas as entidades, na promoção de formações e actualização de competências, bem como ao nível de recursos humanos e logísticos, divulgação de actividades, e outras iniciativas a definir futuramente.

- 18h00 - O Clube de Leitura da Biblioteca Municipal Funchal regressa esta sexta-feira com a escritora Luísa Gonçalves e moderação de Lídia Araújo. A iniciativa é organizada pelo Departamento de Economia e Cultura da Câmara Municipal do Funchal.

- DIA - A Câmara Municipal do Funchal assinala o Dia do Pai com uma iniciativa cultual no Museu Henrique e Francisco Franco. O evento é direcdionado para pais com crianças até aos 10 anos de idade e prevê uma visita em família ao museu, sob a orientação e acompanhamento de um elemento do Serviço Educativo municipal que dará a conhecer a história e a colecção dos irmãos Franco. Posteriormente, será realizado um jogo didáctico com questões sobre o conteúdo da visita e as obras de arte expostas. Os interessados devem realizar marcação prévia através do endereço de e-mail [email protected]

- DIA – Termina esta sexta-feira o período de pré-inscrições de matrícula para os cursos do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, através do site oficial da instituição.



- DIA - O SESARAM inicia a 8.ª volta do Rastreio do Cancro da Mama no concelho de Machico, através de uma das Unidades Móveis que ficará colocada junto ao Centro de Saúde da Machico.