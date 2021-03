ADC Ponta do Pargo vence na 1.ª Divisão Masculina

Disputaram-se hoje mais dois encontros relativos ao Campeonato Nacional da 1ª Divisão Masculina 2020/2021, em nova concentração em Vila Nova de Gaia, envolvendo as formações madeirenses da ADC Ponta do Pargo, AD Galomar, do CD 1º de Maio e do CD São Roque.

O Centro de Alto Rendimento recebeu mais dois encontros, neste regresso à competição, sendo que nesta jornada se realizou o derby regional ADC Ponta do Pargo e AD Galomar, tendo o CD 1º de Maio defrontado o GDSR Toledos.

No encontro entre as formações madeirenses levou a melhor a ADC Ponta do Pargo, com vitória por 3-2. Num embate muito bem disputado e equilibrado, a AD Galomar inciou o confronto com triunfo em pares, com a dupla Afonso Melim/Paulo Silva a derrotar Pedro Ramos/Duarte Mendonça por 3-2.

Nas partidas individuais foram repartidas as vitórias, destacando-se Saheed Idowu com dois triunfos e Pedro Ramos com uma vitória, tendo Duarte Fernandes assegurado o ponto para a equipa do Caniço. Os atletas Eduardo Vieira, Afonso Melim e Paulo Silva não foram felizes nos embates individuais.

Com este resultado, a ADC Ponta do Pargo sobe ao 8ºposto, com 13 pontos, enquanto a AD Galomar fica no 9º lugar, com 12 pontos.

A equipa do 1º Maio mediu forças com a formação açoriana do Toledos, com a formação do Palheiro Ferreiro a ser derrotada por 0-4.

Apesar da boa entrada em pares, com vantagem parcial de 2-0, a dupla Marco Rodrigues/Artur Silva saiu derrotada por 2-3, desfecho que se veio a verificar nos confrontos individuais, com Marco Rodrigues, Gonçalo Gomes e Artur Silva a saírem batidos pelos seus adversários. Destacamos igualmente a presença de Énio Mendes na equipa açoriana.

A formação madeirense ocupa o 6º lugar da tabela, mantendo os 17 pontos amealhados.