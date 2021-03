Hotéis Sentido assinalam Dia Internacional das Florestas

Apesar da pandemia, os hotéis Sentido não deixaram de assinalar o Dia Internacional das Florestas com um “banho de floresta”, no Parque Ecológico do Funchal.

A acção reuniu oito colaboradores no total, um de cada departamento do grupo. Todas as actividades decorreram sempre no exterior, respeitando as medidas de segurança e distanciamento obrigatórias.

Durante a manhã, os colaboradores foram desafiados a mergulhar na floresta, seguindo um plano de terapias na natureza. À tarde regressaram ao Caniço-de-baixo para plantar, num jardim nas imediações dos hotéis, cinco exemplares de plantas endémicas da Madeira, entre as quais, dragoeiros e oliveiras-bravas.

Esta acção faz parte do plano de protecção ambiental deste grupo reconhecido em 2017, 2018 e 2019, como Green Hotel de Portugal, tendo como objectivo sensibilizar os colaboradores para práticas mais sustentáveis e amigas do ambiente.