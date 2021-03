PSD apresenta voto de Pesar pelo falecimento de João José Oliveira

O Grupo Parlamentar do PSD deu entrada, na Assembleia Legislativa da Madeira, de um voto de pesar pelo falecimento de João José Oliveira, antigo Presidente da Associação de Basquetebol da Madeira, enaltecendo o seu contributo para o desenvolvimento da modalidade na Região.

"João José Oliveira foi uma das referências do desporto regional, tendo sido um dos responsáveis pela afirmação do basquetebol na Madeira", começa por referir o Grupo Parlamentar do PSD, recordando que a Associação de Basquetebol da Madeira, fundada em 1977, foi liderada por João José Oliveira durante vários mandatos, tendo, das suas lideranças, sido reflexo o desenvolvimento da modalidade na Região, nomeadamente ao nível da formação e as crescentes participações em campeonatos nacionais.

Recordado pela sua humanidade, simpatia e dedicação, o antigo Presidente fica na memória de todos pela sua forma de estar na vida e no dirigismo desportivo, bem como pela maneira como se deu ao desporto numa altura em que a modalidade ainda não tinha a projeção dos dias de hoje, destaca o PSD..