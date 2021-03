Pontos nos is

Boa noite!

Nacional e Marítimo têm is em comum no nome, por sinal, cada qual com número idêntico ao resultado justo do dérbi desta noite.

Este detalhe não é o único aspecto que os une, apesar de parecer, fruto das rivalidades, sejam elas doentias, ditadas mais pelo presidencialismo excessivo do que pelos fundamentalismos clubísticos, ou sadias, quando nascem de opções livres e superiormente assumidas.

Marítimo e Nacional padecem dos mesmos erros que, em situação aflitiva, ficam mais expostos. E há um que salta à vista: os dois clubes são vítimas, embora coniventes com as práticas manifestamente lesivas, das hesitações do Governo Regional em matéria de apoios à deporto profissional.

Embora discutível do ponto de vista dos princípios, se a ajuda financeira está definida e assumida, deve ser canalizada em tempo útil, ou seja, antes da temporada arrancar. Não há planeamento possível sem orçamentos definidos e guarnecidos.

Como é que se compreende que em Março, com a época já quase no fim, ainda não tenha sido transferida qualquer verba para os dois clubes, que continuam a competir e com despesas fixas? Já deviam ter recebido um milhão e 200 mil euros até agora mas chegou-lhes apenas meias verdades.

Com este amadorismo e total ausência de visão estratégica dificilmente existirão plantéis de qualidade, dinâmicas de vitória e euforia clubística.

Dos equívocos técnico-táticos, da reles política de contratações, das indefinições quanto aos modelos de jogo e da condição física do atletas falarão os entendidos, Dos direitos televisivos, dos eventuais futuros investidores, das chicotadas sistemáticas e da gestão da SAD falarão os dirigentes. Do futuro do futebol espectáculo, sustentado pelos impostos de todos, com retornos consideráveis para os cofres públicos se os clubes cumprirem com os seus deveres em relação ao fisco e segurança social, devem falar os madeirenses. Ou sim ou sopas, para que não restem dúvidas e se acabe as tristes figuras próprias da liga dos últimos.

A continuar esta dependência irrelevante do erário regional, que nem dá a tempo e horas, nem tira de vez, dificilmente voltaremos a presenciar dérbis com vista para a Europa do futebol.