Abertas inscrições para 7.ª edição do Prémio Municipal Maria Aurora

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) já tem abertas as inscrições para a 7.ª edição do Prémio Municipal Maria Aurora (PMMA).

Até ao dia 31 de Maio, todos os funchalenses, com mais de 16 anos, poderão entregar trabalhos variados sobre a temática da igualdade de género, habilitando-se a vencer um prémio no valor de 3 mil euros.

Madalena Nunes, vereadora com o pelouro da Igualdade de Género, na autarquia, sublinha a importância desta iniciativa, que surge no âmbito de uma estratégia transversal ao município.

“Esta acção é uma forma de continuar a perpetuar junto da sociedade civil o debate e a reflexão sobre esta temática essencial nos nossos dias. O Funchal tem-se destacado muito, nos últimos anos, pela visibilidade que tem dado a este assunto e queremos continuar a trabalhar para viver numa cidade que respeita e valoriza o papel da mulher, sem a descriminar". Madalena Nunes

O galardão foi criado pela CMF em 2014, no sentido de perpetuar o nome de Maria Aurora, jornalista, escritora, e uma defensora incontornável dos direitos das mulheres.