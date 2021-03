Equipas madeirenses em nova concentração

Realiza-se no próximo fim de semana (19 a 21 de março de 2021), nova jornada concentrada das equipas madeirenses participantes no Campeonato Nacional da 1ª Divisão Masculina 2020/2021, a ter lugar no Centro de Alto Rendimento de Vila NOva de Gaia.

A exemplo da primeira concentração, realizada entre 6 e 9 de março, as equipas principais da ADC Ponta do Pargo, da AD Galomar, do CD 1º de Maio e do CD São Roque viajam até ao norte do país, para disputar três jornadas, acertando o seu calendário, entretanto suspenso devido à Covid-19.

As equipas regionais tentam assim se apresentar na sua melhor forma nesta concentração, tentando melhorar as suas classificações na tabela, de forma a poder atingir os seus objetivos na competição, ainda que a exigência seja grande neste formato.

As equipas encontram-se ordenadas na classificação, com destaque para o CD 1º de Maio, que com 17 pontos amealhados, ocupa o 6º lugar da tabela, seguido do CD São Roque, com 13 pontos conquistados. A AD Galomar posiciona-se na 8ª posição, com 11 pontos, fechando a quadra madeirense a equipa da ADC Ponta do Pargo, com 10 pontos ganhos.

Os desafios deste fim de semana são variados, destacando-se a realização do derbys regionais ADC Ponta do Pargo/AD Galomar, CD 1º de Maio/AD Galomar e CD 1º de Maio/CD São Roque, mas onde acreditamos estas equipas se exibirão num nível superior, atendendo à constituição das suas formações.

O Campeonato Nacional da 1ª Divisão Masculina prossegue assim neste contexto, que não sendo o melhor para as equipas madeirenses, será o possível para que se possam assegurar a sua participação e continuidade da realização da competição.

Todos os encontros podem ser seguidos através de livescoring e alguns terão transmissão em direto via streaming no Canal FPTM, na página de Facebook e no canal de Youtube da Federação.