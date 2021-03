Abertas candidaturas de novos agentes para a PSP

A Polícia de Segurança Pública, através do Comando Regional da Madeira, informou que se encontra aberto, até dia 5 de Abril, o recrutamento para o ao Curso de Formação de Agentes (CFA) da Polícia de Segurança Pública (PSP).

A candidatura é formalizada por intermédio do portal de recrutamento da PSP até às 23h59 do dia 5 de Abril e o envio dos documentos por via postal terá de ocorrer até dia 12 de Abril (carimbo dos serviços postais).

Os candidatos poderão encontrar esclarecimentos adicionais no portal de recrutamento, separador Ajuda ou por intermédio do sítio da PSP ou colocar questões por intermédio da comunicação para [email protected] .