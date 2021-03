Calado destaca projectos do Orçamento Participativo no Porto Santo

O projecto 'velejar pela inclusão' está em execução no Porto Santo e é um dos projectos vencedores do Orçamento Participativo da Madeira de 2019 que vai permitir a inclusão de 70 crianças com necessidades especiais nos desportos náuticos através do Clube Naval do Porto Santo.

Numa visita ao espaço, Pedro Calado destacou o investimento de 110 mil euros para fazer adaptação de vela, adaptação da canoagem e o desenvolvimento de terapias, valências que vão ajudar estas crianças que apresentam vários tipos de deficiências.

O vice-presidente do Governo agradeceu o “excelente trabalho social” que tem sido feito pelos pais e por toda a equipa do Clube Naval do Porto Santo, considerando que se trata de um “exemplo a nível nacional de como recuperar e adaptar as instalações náuticas para toda a população, sobretudo para crianças com necessidades especiais educativas”.

O governante visitou ainda outro investimento que resulta do Orçamento Participativo, desta feita, no Sporting Clube do Porto Santo, onde foram aplicados 90 mil euros para a criação de uma parede de escaladas, vários equipamentos de ginástica ao ar livre, uma zona de lazer para encontros e convívios sociais em família e melhoramentos das casas de banho públicas.

Segundo Pedro Calado, o Porto Santo foi o concelho que maior participação teve no Orçamento Participativo que contou com uma verba de 250 mil euros. Apareceram 11 projectos e destes, cinco reuniram a maior votação. “A isto chama-se dar ao povo a oportunidade de escolher onde querem que o seu dinheiro seja investido”, frisou o governante