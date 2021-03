ADBRAVA gere apoio habitacional para famílias carenciadas da Ribeira Brava

A Associação de Desenvolvimento da Ribeira Brava (ADBRAVA) vai desenvolver, até 31 de Dezembro de 2021, um projecto de recuperação e/ou beneficiação de habitações de famílias carenciadas do Município da Ribeira Brava, através de apoio em materiais de construção e/ou equipamentos de primeira necessidade para melhoria das condições da habitabilidade dos mesmos, num valor total de 84.500 euros.

O projecto insere-se no âmbito do Orçamento Participativo da Região Autónoma da Madeira (OPRAM), sendo liderado pela vice-presidência do Governo Regional, em articulação com a Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, pela área que abrange: o apoio social aos cidadãos mais vulneráveis do concelho da Ribeira Brava, com necessidades prementes de reparação das suas habitações e sem meios financeiros para fazê-lo por conta própria.

Este trabalho será feito em articulação com a Investimentos Habitacionais da Madeira, IHM, EPERAM e com o Instituto de Segurança Social da Madeira, ISSM, IP-RAM, de forma a identificar e validar as famílias a apoiar.

Após a referida validação, de acordo com os critérios estabelecidos, o técnico da ADBRAVA afecto a este projecto fará, in loco, o levantamento das quantidades de materiais necessários para as obras de recuperação e/ou beneficiação.

“Para garantir a correcta aplicação dos apoios, serão elaborados protocolos de atribuição, em que os beneficiários se comprometem a aplicar os materiais para o fim a que se destinam e dentro do prazo estabelecido”, explica a ADBRAVA, salientando que serão realizadas vistorias técnicas para certificação da correcta aplicação dos apoios e elaboração dos relatórios de conclusão de obra.

As famílias que se enquadrem no critério de apoio referido e que ainda não se tenham candidatado ao apoio ‘Recuperação Habitacional’, disponível na Associação, devem formalizar a sua candidatura, através da ADBRAVA. O atendimento presencial deve ser agendado por telefone (291 612 344 ou 962 962 518) ou por e-mail ([email protected]).