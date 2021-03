CDS destaca “sucesso” do projecto Nómadas Digitais

O projecto dos Nómadas digitais é visto pelo CDS como uma iniciativa criativa e inovadora benéfica para a Região que trará novas oportunidades e um reforço de confiança.

A ‘Digital Nomads Madeira Islands’, um projecto desenvolvido pela Secretaria Regional da Economia em parceria com a Startup Madeira, pretende trazer nómadas digitais de todo o mundo para trabalhar e viver na Madeira, uma ilha que “tem todas as condições para receber estes nómadas digitais, não só em termos de condições tecnológicas mas, também, de acomodações”, reforçou Ana Cristina Monteiro.

A deputada considera que a Madeira “está muito bem preparada com espaços de trabalho adequados, clima solarengo, imensidão do nosso mar, levadas, trilhos, segurança, desportos variados e ainda, a nossa gente que tão bem sabe receber e ajudar quem nos visita, proporcionando a estes nómadas digitais uma oportunidade única de desenvolverem os seus projectos e de conhecerem e reconhecerem a Madeira como o espaço perfeito para esta experiência”.

O projecto conta já com 400 nómadas digitais e mais de 5000 pessoas inscritas, de mais de 90 países, nomeadamente, dos EUA que já conta com mais de 1000 inscritos, Reino Unido com mais de 320, e Brasil que conta já com mais de 270 inscrições.

Para o CDS, o projecto é uma “mais-valia para a Madeira”, com “imensos benefícios para a Região, não só a nível do desenvolvimento económico e social, como também vantagens a nível tecnológico”.

A deputada centrista entende que os nómadas digitais “têm conhecimentos tecnológicos interessantes que poderão ajudar a nossa Região, no sentido de haver uma troca de conhecimentos proveitosa”.