JSD alerta para boas práticas ambientais com acção de reflorestação

A JSD do Monte levou a cabo uma acção de reflorestação, na zona dos Lombos, na freguesia do Monte, com o intuito de sensibilizar a população mais jovem para as boas práticas ambientais, "dando o exemplo na primeira pessoa" e para apelar ao cuidado com o património natural e com a protecção do meio ambiente.

A esta iniciativa juntaram-se representantes da JSD Madeira, JSD Funchal e do PSD local. Os jovens sociais-democratas consideram ser de maior importância esta acção também para segurança das populações.

A este propósito, sublinham, “os efeitos das alterações climáticas que se manifestam através da subida da temperatura média e de intempéries como cheias, aluviões e incêndios, colocam em risco a segurança das populações e é precisamente por isso que devemos continuar a despertar consciências e a sensibilizar toda a nossa comunidade, especialmente os mais jovens, para a necessidade da adoção de boas práticas ambientais”, reforçando e contribuindo, desta forma, “para a estratégia que, neste domínio, o Governo Regional tem vindo a seguir, com sucesso e com investimentos assinaláveis que são de sublinhar nesta ocasião”.

De acordo com nota à imprensa, a iniciativa promovida pela Junta de Freguesia do Monte, integra uma política preventiva que se desenvolve em continuidade e que a JSD reconhece como sendo um importante trabalho “a favor da freguesia, mas, também, da própria cidade do Funchal”, na medida em que não só garante a reflorestação e as limpezas dos terrenos como, também, contribuem para dissimular as plantas infestantes que corroem a evolução das plantações de espécies endógenas e de árvores resilientes aos fogos florestais por apresentarem maior capacidade de se regenerar após as ocorrências.

“É em nome do presente, mas, acima de tudo, do futuro e das novas gerações a que pertencemos que nos associamos a esta ação e a todas as que sirvam para assinalar e promover a defesa da causa ambiental”, conclui a JSD Monte.