CDU aponta desigualdades sociais e territoriais no Funchal

A CDU considera que situações de profundas desigualdades sociais e territoriais que dividem lugares e populações, que separam gentes, classes e possibilidades de acesso aos direitos de cidadania. A deputada municipal Herlanda Amado esteve, esta tarde, nas zonas altas da Freguesia de Santa Maria Maior.

“A cidade mostra-se nas suas mais duras fronteiras que separam tantos cidadãos. Para tanta gente do Funchal faltam os acessos mais elementares, faltam os arruamentos, faltam os transportes públicos, faltam os serviços públicos. Nas suas abismais desigualdades, os direitos de quem vive em algumas destas localidades, como, por exemplo, no alto da Choupana ou entre o Largo do Miranda e o alto do Caminho do Terço, para aquelas populações os direitos estão enviesados. Para aquelas populações os direitos à cidade não correspondem aos mesmos direitos de quem vive na Estrada Monumental”, disse quando se encontrava no Largo do Miranda.

Herlanda Amado afirmou que " “tamanhas desigualdades sociais só se estão agravando no Funchal porque existe uma injusta distribuição do investimento público. É porque os meios financeiros públicos foram desviados para outros lugares, que se explicam estas situações de quem é destas zonas altas e super altas da cidade, onde as pessoas ficam excluídas de direitos básicos”.

Para a CDU o Funchal precisa urgentemente de uma inversão orçamental de modo a permitir a mobilização de investimento público para a erradicação de tão escandalosas desigualdades sociais e territoriais no concelho do Funchal.