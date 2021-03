CDU diz que Câmara do Funchal "não tem sido capaz de dar resposta" às populações

Foi numa iniciativa realizada esta tarde, na freguesia de São Pedro, que Herlanda Amado, deputada municipal eleita pela CDU, apontou o dedo ao executivo camarário liderado pelo socialista Miguel Silva Gouveia, não deixando, contudo, de lembrar que os executivos anteriores, com a marca do PSD, também não foram capazes de resolver aquilo a que chama de "problemas antigos".

"A problemática das acessibilidades tem diversas implicações e continua a constituir uma das vertentes prioritárias no que concerne ao investimento público necessário para combater as desigualdades e as assimetrias que continuam a pautar o dia a dia destas localidades e das populações residentes", referiu, na ocasião Herlanda Amado.

Salientando que estes são problemas antigos, "os quais os executivos do PSD foram incapazes de resolver enquanto estiveram nos comandos da cidade do Funchal", mas que "o actual executivo, suportado pela maioria do Partido Socialista, também não tem sido capaz de dar resposta", deu conta.

"As populações têm reivindicado a construção de novas acessibilidades e a melhoria de acessos existentes e algumas delas têm até constado dos últimos orçamentos da Câmara Municipal do Funchal, mas ficam-se apenas pelo papel porque obra no terreno, é algo que tarda em chegar, para desespero das populações que necessitam destes acessos. Muitos são os exemplos e transversais a todo o concelho, desde as zonas altas até à zona litoral passando por todas as freguesias do nosso Concelho", aponta a deputada municipal.

As graves carências nos chamados núcleos históricos do Funchal, sobretudo no plano habitacional, mas tocando as acessibilidades e o saneamento básico, foram outros dos problemas apontados. A CDU tem denunciado e desmascarado em vários momentos, as mentiras deste executivo, e Herlanda Amado deu alguns exemplos: "na Levada de São João, onde nos encontramos existe uma promessa antiga feita pelo PSD e repetida pela maioria do Partido Socialista que governa a Câmara, a construção de um arruamento que ligue a Levada de São João ao Caminho de Santo António e à Estrada de São João (São Pedro). Este acesso permitiria, a quem aqui vive, ver garantidas outras condições de segurança e acessibilidade, bem como criaria uma nova centralidade".

Frisando que os compromissos da CDU "são sempre com as populações e as suas justas e legítimas reivindicações", a comunista promete não desistir, pois "enquanto não forem ouvidas pela Câmara Municipal do Funchal, nós não deixaremos de intervir até que estejam concretizadas".