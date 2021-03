Madeira conta mais 35 casos e 41 recuperados nesta quinta-feira

O boletim epidemiológico emito pela Direcção Regional de Saúde dá conta de que, esta quinta-feira, a Madeira registou mais 35 novos casos de covid-19, todos de transmissão local, sendo que na maioria estão associados a casos anteriormente diagnosticados.

Há também a reportar 41 recuperados, pelo que actualmente encontram-se activos na Região 656 casos de covid-19, 19 dos quais são importados e os restantes de transmissão local.

Quanto ao isolamento, 21 pessoas estão internadas em Unidades Polivalentes e 5 na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19 no Hospital Dr. Nélio Mendonça. Há ainda 11 pessoas a cumprirem isolamento numa unidade hoteleira destinada a esse efeito e as restantes continuam em alojamento próprio.

As autoridades de saúde encontram-se ainda a estudar 139 situações relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou ao SESARAM, pelo que as investigações epidemiológicas estão em curso.

No que respeita à vigilância activa de contactos de casos positivos, 1.079 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo e 4.416 viajantes são acompanhados pelas autoridades, com recurso à aplicação MadeiraSafe.

O total de contactos para a Linha SRS24 (800 24 24 20) ascende agora a 42.849 chamadas e a Linha de Apoio Psicológico da Direção Regional da Saúde (291 212 399) contabiliza até a data 3.167 atendimentos.

Por fim, os dados mostram que no contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da RAM, há a reportar um total cumulativo de 169.066 colheitas para teste à COVID-19 realizadas até às 15h30 de hoje.

Já o laboratório de Patologia Clínica do SESARAM processou 328.079 amostras.