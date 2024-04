Diogo Cancela conquista nova prata nos Europeus de Natação Paralímpica na Madeira

O português Diogo Cancela conquistou há instantes a sua segunda medalha nos Campeonatos da Europa Open de Natação Paralímpica que está a ter lugar na Madeira.

Depois de ter sido o mais rápido nas eliminatórias dos 200 metros estilos (SM8) com o tempo de 2.32,17 minutos o nadador paralímpico da Louzan veio a sagrar-se vice-campeão da Europa já na grande final que teve lugar há pouco no Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal.

O nadador português conquistou a medalha de prata com o tempo máximo de 2.27,82 minutos, um pouco longo do recorde nacional que é pertença deste (2.22,50) sendo que o ouro seria entregue ao grego Dimosthenis Michalentzakis (2.26,30) enquanto o terceiro lugar do pódio veio a ser ocupado pelo israelita Mark Malyar (2.30,30).