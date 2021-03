Estudantes da UMa com acesso ao 'Challenge Lab'

Os estudantes do Mestrado Internacional em Design de Media Interativos (MDMI) da Universidade da Madeira têm agora ao seu dispor o Challenge Lab, um laboratório criado no âmbito do projecto Europeu MAST: Módulo Mestre em Artes, Ciência e Tecnologia, com o objectivo de trabalhar em projectos práticos e apoiar as actividades de ensino e teses do Mestrado.

Este novo laboratório está provido com um portfólio de tecnologias e configurações que permitem a rápida experimentação e prototipagem através dos cruzamentos de Arte, Ciência e Tecnologia, combinando metodologias e práticas que entrelaçam a esfera académica com os Setores da Cultura e da Criação. Essas tecnologias incluem dispositivos e software comerciais de última geração e recentes protótipos de investigação exclusivos, desenvolvidos em projectos de investigação internacionais.

O Challenge Lab, permite:

1. uma estação de modelagem 3D, equipada com câmaras de detecção de profundidade, tablet de desenho e software de captura de movimentos capaz de criar modelos 3D complexos, digitalizar objetos físicos em 3D, capturar movimentos de todo o corpo e animações faciais.

2. uma estação Realidade Virtual, projectada para operar a mais recente tecnologia Head Mounted Display (Oculus Rift S), que usa um painel LCD de alta densidade e um par de controladores portáteis, com deteção de gestos com os dedos.

3. uma mesa interactiva de 55”, para interacção multiutilizador, incluindo detecção de 40 pontos de toque e tecnologia de tracking para detetar objetos físicos através de uma webcam.

4. uma plataforma portátil de realidade mista, o PEPE - Plataforma Portátil Exergame para Idosos. Trata-se de uma plataforma facilmente implantável e configurável para treino físico com exergames que é capaz de captar o movimento de 25 segmentos do corpo de até 6 pessoas simultaneamente, e se projetar numa superfície de 2x1,5 metros de conteúdo virtual.

O Challenge Lab constitui uma excelente oportunidade para os estudantes do MDMI experimentarem os últimos avanços em média interactivos e se colocarem na vanguarda da revolução digital.

O programa de Mestrado Internacional em Design de Media Interativos incide sobre os media digital interativos, jogos e narrativa interativa, aspetos sociais e críticos da tecnologia e é projetado para unir disciplinas como Design, Informática, Multimédia e Interação Homem-Máquina (HCI).