Acidente entope acesso à via rápida

Um acidente entre um carro e uma moto, ocorrido à entrada da via rápida, no nó das Quebradas, está a deixar o trânsito bastante congestionado no referido acesso.

Aparentemente não houve registo de feridos, apenas danos materiais nas viaturas.

Consequência do engarrafamento provocado pelo acidente, também a saída da VR1 no mesmo nó - lado contrário - chegou a estar entupida por quase não haver circulação nos arruamentos em volta deste nó.