Governo vai continuar a apoiar os estudantes madeirenses

O CDS louvou as medidas ontem aprovadas em Conselho de Governo que permitirão continuar a apoiar os estudantes universitários através do Passe Sub-23. Uma matéria da responsabilidade do Governo da República até 2018 e assumida pela Região, recordou o partido.

De acordo com Ana Cristina Monteiro, este apoio representa, em 2021, um investimento na ordem dos 120 mil euros e vem beneficiar os estudantes madeirenses.

A deputada centrista recorda que o Governo Regional tem apoiado os operadores de transporte terrestre com uma verba de 484,912€, representando um apoio para 87.743 estudantes e vai “continuar a apoiar as famílias, a incentivar o uso do transporte público colectivo porque é desta forma, estando ao lado das pessoas, que conseguimos ultrapassar as situações”.

Ana Cristina Monteiro lamenta, contudo que o Governo da República “não cumpra com as suas responsabilidades para com as Regiões Autónomas, violando todo o tipo de direitos constitucionais”.