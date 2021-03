É "uma autêntica mentira" a não discriminação por parte da CMF

O presidente da Junta de Freguesia de Santa Luzia, José António Rodrigues, diz que é "uma autêntica mentira" quando o presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia, alega que não discrimina as juntas de freguesia do PSD.

Em causa está a notícia que faz hoje a manchete do DIÁRIO, que dá conta da transferência de 7 milhões de euros por parte da Câmara Municipal do Funchal para as 10 juntas de freguesia.

"Posso dar o exemplo do que se passa com Santa Luzia, e que não me calarei, enquanto for o responsável pela freguesia. Desde 2013 foi prometido a requalificação e ampliação do centro de convívio, projecto que está na gaveta, e que achamos uma obra fundamental junto da população mais idosa da freguesia. E não venha o senhor Presidente dizer que o orçamento foi chumbado pelo PSD, foi todas as forças politicas que compõem a Assembleia Municipal (órgão deliberativo) excepto o partido socialista, que chumbaram novamente o orçamento", começa por referir.

José António Rodrigues diz que a obra está orçada em 150,000 mil euros e pergunta se esse é um valor avultado, sobretudo quando a "freguesia vizinha (Imaculado Coração de Maria), teve verba para a construção de uma nova sede para a Junta de Freguesia.

"O senhor presidente não se esqueça que, ao colocar projectos fundamentais como este para as pessoas de Santa Luzia na gaveta, está a prejudicar os fregueses desta freguesia e a atingir as pessoas, que há muito anseiam por este projecto. é inadmissível que, por questões de cores partidárias, este executivo camarário retalia a minha pessoas, e mais preocupante os cidadãos da freguesia", afirmou.

Prestes a cumprir o seu "último mandado", lamenta não ver ser concretizado um legado que gostaria de deixar, mas garante que "a população não esquece quem luta e defende os seus legítimos interesses".

Em ano de eleições autárquicas, acusa Miguel Gouveia Gouveia de já andar em campanha.

"Não faça demagogia dos números que apresenta na edição de hoje no DIÁRIO, porque em Santa Luzia isso não pega e porque a população, especialmente de Santa Luzia, irá dar a adequada resposta na urnas", sustentou.

Por fim, refere que "as juntas de freguesia são entidades que gerem bem o dinheiro público ao contrário da CMF". Prova disso, segundo José António Rodrigues, está "na publicação de cartazes nas diversas freguesias do concelho do Funchal.

"Quanto foi gasto? Como foi aquela vergonha exibição de fogo-de-artifício em tempo de confinamento total. Será que esse dinheiro não era mais bem aplicado para ajuda social? E para não falar da frente Mar, onde aquilo foi única e exclusivamente uma agência de emprego, para os amigos do anterior presidente e actual", atitou em jeito de conclusão.