Chega pretende alargar subsídio de insularidade a todos os trabalhadores madeirenses

O grupo parlamentar do Chega-Madeira, liderado por Miguel Castro, esteve esta sexta-feira presente numa conferência de imprensa na Assembleia Legislativa da Madeira onde reafirmou o seu compromisso com a população madeirense. Miguel Castro destacou que o partido tem como objectivo alargar o subsídio de insularidade a todos os trabalhadores madeirenses, defendendo que este apoio deve ser uma responsabilidade do Estado.

"A insularidade afecta todos os madeirenses, independentemente da sua entidade empregadora. O Chega-Madeira está empenhado em lutar para que este subsídio seja pago pela República, garantindo assim maior justiça e igualdade para todos os trabalhadores da região", frisou Miguel Castro.

Apontou a viabilização do programa de governo e do orçamento para 2024 como uma decisão política que resultou em benefícios diretos para milhares de famílias madeirenses, nomeadamente para aquelas que receberam, hoje, o subsídio de insularidade. "Esta ajuda é vital num período de grandes despesas especialmente com o regresso às aulas, quando o orçamento familiar enfrenta uma pressão adicional", afirmou Miguel Castro.

Durante a conferência foram também destacados três projectos, dois dos quais já integrados no orçamento para 2024, que serão discutidos no plenário da Assembleia Legislativa no decorrer da próxima semana. Um dos diplomas refere-se à Auditoria Externa Independente às Contas da Região (desde 2015), com a finalidade de garantir a transparência na utilização dos fundos do Estado e da União Europeia. Este passo será crucial para assegurar a correcta aplicação dos recursos e identificar eventuais irregularidades, reforçando a confiança dos cidadãos nas instituições. "Queremos garantir que os recursos beneficiam efetivamente a população e que a gestão pública é realizada com total integridade", explicou o líder parlamentar.

O líder parlamentar falou, também, sobre a criação de um Gabinete da Transparência e Combate à Corrupção. “Esta é uma medida de peso para assegurar uma gestão pública mais ética e transparente. Alinhado com as diretrizes de combate à corrupção, este gabinete terá a função de investigar e prevenir práticas ilícitas, promovendo uma administração eficiente e responsável dos recursos públicos. O Chega-Madeira reafirma o seu compromisso com a população da Madeira, centrando-se em políticas de transparência e combate à corrupção.

"Estamos aqui para defender os interesses dos madeirenses e garantir que os recursos públicos são geridos com seriedade e responsabilidade", concluiu Miguel Castro.