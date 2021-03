Câmara do Funchal ‘entrega’ 7 milhões às Juntas

A transferência de 7 milhões de euros por parte da Câmara Municipal do Funchal para as dez juntas de freguesia que compõem o concelho é a notícia em destaque na edição deste sábado do seu DIÁRIO.

As verbas provenientes do município tiveram um aumento de 25% face ao mandato anterior e superaram as receitas oriundas do Orçamento do Estado. Miguel Silva Gouveia não deixa de lamentar o chumbo do orçamento municipal por parte dos presidentes de Junta do PSD, ainda assim, diz não alinhar em retaliações.

Em toda a largura da capa, a foto do dérbi Nacional – Marítimo espelha a festa que os verde-rubros fizeram na Choupana. Graças aos dois golos de Rodrigo Pinho o Marítimo dá ‘pontapé na crise’ e iguala os pontos do seu rival, 21. Velásquez estreia-se, assim, a ganhar.

Nesta edição pode ainda ler que o Laboratório de Patologia Clínica do Hospital Dr. Nélio Mendonça falhou nas notificações de novos casos de covid-19 na Região. As irregularidades aconteceram, sobretudo, em Dezembro em Janeiro.

Ainda no que à covid-19 diz respeito, o seu DIÁRIO de hoje dá-lhe a conhecer os testemunhos de alguns profissionais de saúde que também contraíram a doença. Deixam alguns conselhos e falam na primeira pessoa de como foi viver com o vírus. Tudo isto num dia em que a Madeira conta com mais 48 casos positivos, a maioria dos quais de transmissão local. Fique a par dos números.

Porque este ano é um de ‘Autárquicas’, a Madeira tem vivido intensamente a política ‘local’. Na edição deste sábado, fique a saber porque razão Dinarte Fernandes afasta a possibilidade de uma coligação entre CDS e PSD em Santana. As eleições autárquicas vão, de resto, dominar a reunião da comissão política do CDS de hoje.

São mais de 200 trabalhadores que a Groundforce tem na Madeira. Razão mais do que suficiente para o Governo Regional, por meio da secretaria regional do Turismo e Cultura interceda pela Groundforce junto do ministro das Infraestruturas e Habitação. Ainda na aviação, saiba que um operador romeno arranca, em Maio, com uma ligação entre Bucareste e a Madeira.

Isto e muito mais é o que pode ler no DIÁRIO de hoje, 13 de Março. Bom fim-de-semana e boas leituras!