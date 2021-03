Protestos marcam o Dia Internacional da Mulher

O Dia Internacional da Mulher é hoje assinalado em todo o mundo, e em Portugal é marcado por protestos 'online' e também nas ruas, que pretendem reivindicar medidas contra a desigualdade e violência de género.

A plataforma Greve Feminista Internacional, que reúne coletivos e associações de feminismo interseccional, vai estar 'online' no canal Greve Feminista, mas também marcará presença em vários locais, como a praça Luís de Camões, em Lisboa, e praça do Marquês, no Porto.

A Rede 8 de Março, que junta coletivos, associações, organizações políticas, sindicatos e pessoas a nível individual, marcou uma assembleia 'online' com início às 18:00 e também protestos na rua em Braga, Coimbra, Faro, Lisboa, Porto e, nos Açores, em Angra do Heroísmo e Ponta Delgada.

"O contexto pandémico atual, com os seus inegáveis impactos económicos e sociais, reforça a necessidade de luta feminista", frisa o movimento no convite à participação, destacando a precariedade laboral, o desemprego e as quatro vítimas de feminicídio desde o início do ano.

O Dia Internacional da Mulher vai ser assinalado pela Ciência Viva com o lançamento da nova edição do livro "Mulheres na Ciência" numa sessão transmitida a partir das 11:00 no canal YouTube do Pavilhão do Conhecimento e que irá contar com a participação do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, e da comissária europeia para a Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juventude, Mariya Gabriel.

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e a secretária de Estado da Igualdade, Rosa Monteiro, também estarão presentes em vários eventos no âmbito do Dia da Mulher, entre os quais o 'webinar' "Os impactos socioeconómicos da covid-19 - A igualdade de género no centro da recuperação", organizado pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género.

O Dia da Mulher é ainda assinalado no Parlamento Europeu, com intervenções dos presidentes da assembleia, David Sassoli, e da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Apesar de ser comemorado desde 1909, o Dia Internacional da Mulher só foi proclamado oficialmente pelas Nações Unidas em 1975. E apenas em 1979 foi aprovada a Convenção para a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres.

Noutras notícias, neste caso na área da Cultura e do trabalho, o Tribunal do Trabalho do Porto julga a primeira de quatro ações para que a Fundação de Serralves assuma vínculos laborais com 21 educadores de artes recrutados como "falsos recibos verdes", segundo inspetores de trabalho.

A primeira ação reporta-se a apenas dois dos educadores, estando o julgamento dos restantes agendado para os próximos dias 11 (sete trabalhadores), 15 (cinco) e 25 (sete) deste mês.

O Ministério Público avançou com as ações de reconhecimento da existência de contrato de trabalho dos 21 educadores de artes com vínculo precário à fundação de direito privado, na sequência de uma inspeção da Autoridade para as Condições do Trabalho, realizada no ano passado.

Por falar em verdadeira cultura, um recital da pianista Maria João Pires domina a programação de hoje dos canais Mezzo, com transmissão em direto da Fundação Singer-Polignac, em Paris, ao início da noite.

O recital inclui algumas das obras-chave do repertório da pianista, destacando-se a Sonata em Lá maior, D.664, de Franz Schubert, e a "Suite bergamasque", de Claude Debussy.

Maria João Pires interpretará ainda o "Impromptu n.º 3, D.935", do compositor austríaco, e o "Arabesque n.º 1", do compositor francês.

Já no Desporto, hoje é dia de o Benfica, que persegue uma vitória na visita ao Belenenses SAD, em jogo da 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que lhe permita manter distâncias para Sporting e FC Porto e pressionar o Sporting de Braga.

A equipa treinada por Jorge Jesus, que venceu apenas dois dos últimos oito jogos no campeonato, procura não deixar escapar ainda mais o Sporting na liderança, mas, acima de tudo, manter-se na corrida pelos lugares de acesso à Liga dos Campeões da próxima época.

Caso se imponha aos 'azuis', o Benfica recoloca-se a 13 pontos do rival lisboeta e a três do FC Porto, que no sábado ultrapassou o Sporting de Braga no segundo lugar, o último que proporciona a entrada direta na 'Champions' (o terceiro posto obriga a disputar uma pré-eliminatória de acesso).

Um novo triunfo sobre o Belenenses SAD (derrotado na primeira volta, no Estádio da Luz, por 2-0), permite também aos 'encarnados' reduzirem para um ponto o atraso para os bracarenses, que encerram a 22.ª ronda na terça-feira, com a receção ao Vitória de Guimarães.

O Braga foi relegado, provisoriamente, para o terceiro lugar pelo FC Porto, que no sábado venceu por 2-0 no estádio do Gil Vicente, respondendo ao triunfo alcançado na véspera pelo Sporting na receção ao Santa Clara, por 2-1, e mantendo-se a 10 pontos de distância do líder invicto.

Voltando à temática do dia da mulher, neste caso é durante sete dias, que a CGTP inicia a Semana da Igualdade com 12 ações de protesto e denúncia, de norte a sul do país, para alertar para a persistência da desigualdade e da dificuldade de as mulheres conciliarem o trabalho com a vida pessoal.

Sob o lema "Defender a Saúde - Dignificar o Trabalho - Avançar na Igualdade", a Semana da Igualdade decorre até sexta-feira com mais de 900 iniciativas em todas as regiões do país e vai divulgar testemunhos e casos reais de trabalhadoras.

Ao longo dos cinco dias desta iniciativa promovida pela Comissão para a Igualdade da CGTP, serão feitos 70.000 contactos diretos com trabalhadoras do setor público e privado no âmbito de ações diversificadas, nos locais de trabalho e na rua.

Concentrações, plenários e greves junto a empresas, encontros em locais de trabalho, tribunas públicas, debates e conferências de imprensa são algumas das ações previstas.

Lá fora, o navio de patrulha oceânico português "Setúbal" vai estar em Bissau a partir de hoje e até sexta-feira, naquela que é a primeira paragem no âmbito da missão "Mar Aberto", no Golfo da Guiné.

O navio partiu de Lisboa em 01 de março e a iniciativa é a primeira presença marítima coordenada da União Europeia (UE), um "projeto-piloto" da Presidência Portuguesa da UE.

Depois de Bissau, o "Setúbal" segue para Cabo Verde, Costa do Marfim, São Tomé e Príncipe, Angola, Nigéria, Gana e deverá chegar a Lisboa em 30 de maio, estando prevista a realização de exercícios internacionais com cabo-verdianos e angolanos.

Comandado pelo capitão-de-fragata Dias Marques, o "Setúbal" tem uma guarnição de 58 militares, incluindo uma equipa de abordagem e uma equipa de mergulhadores.

Durante a permanência do navio em Bissau será realizada, na quarta-feira, no Centro Cultural Português, uma conferência na qual será abordada a segurança marítima no Golfo da Guiné.

Voltando a Portugal, o Hospital Internacional dos Açores, o primeiro privado da região autónoma, é inaugurado na Lagoa, na ilha de São Miguel, e representa um investimento de 40 milhões de euros.

Três anos depois do lançamento da primeira pedra, a unidade está pronta para oferecer serviços em mais de 40 especialidades, contando com cinco blocos operatórios e 96 camas.

A inauguração decorrerá a partir das 10:00, estando prevista a presença do presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, do secretário regional da Saúde, Clélio Menesez, e da presidente da Câmara da Lagoa, Cristina Calisto.

Já que é tempo e covid-19, hoje os especialistas de diversas áreas apresentam a situação atual da pandemia da covid-19 em Portugal, numa reunião que decorrerá por videoconferência a partir das instalações do Infarmed, em Lisboa.

Este encontro, em que participam o Presidente da República, o primeiro-ministro e representantes partidários, decorre na semana em que o governo vai apresentar, no dia 11, plano de desconfinamento, que o chefe do Governo já adiantou que será gradual, progressivo e diferenciado em termos de abertura de atividades.

Esta será a 17.ª reunião sobre a "situação epidemiológica da covid-19 em Portugal", que tem início às 10h30, e que decorre numa altura em que está em vigor o décimo segundo período de estado de emergência, que termina a 16 de março.